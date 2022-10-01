«Ливерпуль» проигрывает 0:2 «Брайтону» к 20-й минуте матча

Сегодня, 1 октября, проходит встреча 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на «Энфилде» принимает «Брайтон энд Хоув Альбион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мерсисайдцы пропустили уже на четвёртой минуте игры — отличился вингер Леандро Троссард после передачи нападающего Дэнни Уэлбека. На 18-й минут Троссард оформил дубль — на этот раз ассистировал ему Соломон Марч.

На данный момент «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков после шести встреч. «Брайтон» находится на четвёртом месте — у команды 13 очков в активе. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа встретятся с лидером чемпионата — лондонским «Арсеналом».

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