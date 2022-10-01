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Локомотив — Урал. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Локомотив» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ
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Сегодня, 1 сентября, на стадионе «РЖД Арена» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским клубом «Локомотив» и «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Керк, Изидор, Педро Габриэл.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты: Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону) Резервный судья: Антон Фролов (Москва).

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