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«Рубин» проиграл «Арсеналу», уступив во второй встрече Первой лиги подряд

«Рубин» проиграл «Арсеналу», уступив во второй встрече Первой лиги подряд
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Сегодня, 1 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани проходил матч 12-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались «Рубин» и тульский «Арсенал». Финальный свисток Яна Бобровского зафиксировал победу гостевой команды.

В концовке первого тайма дублем у тульского «Арсенала» отметился нападающий Евгений Луценко. На 69-й минуте «Рубин» отыграл один мяч: отличился Дмитрий Кабутов.

«Арсенал» набрал 22 очка и поднялся в турнирной таблице на второе место. Коллектив Олега Кононова в следующем туре сыграет с владикавказской «Аланией» дома. «Рубин» (19) — шестой. В следующем туре команда Леонида Слуцкого встретится с хабаровским «СКА» на выезде. Отметим, что в прошлом туре «Рубин» на выезде проиграл ярославскому «Шиннику».

Россия - Мелбет Первая лига. 12-й тур
01 октября 2022, суббота. 16:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 2
Арсенал
Тула
0:1 Луценко – 35'   0:2 Луценко – 42'   1:2 Кабутов – 69'
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