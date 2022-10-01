«Рубин» проиграл «Арсеналу», уступив во второй встрече Первой лиги подряд

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани проходил матч 12-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались «Рубин» и тульский «Арсенал». Финальный свисток Яна Бобровского зафиксировал победу гостевой команды.

В концовке первого тайма дублем у тульского «Арсенала» отметился нападающий Евгений Луценко. На 69-й минуте «Рубин» отыграл один мяч: отличился Дмитрий Кабутов.

«Арсенал» набрал 22 очка и поднялся в турнирной таблице на второе место. Коллектив Олега Кононова в следующем туре сыграет с владикавказской «Аланией» дома. «Рубин» (19) — шестой. В следующем туре команда Леонида Слуцкого встретится с хабаровским «СКА» на выезде. Отметим, что в прошлом туре «Рубин» на выезде проиграл ярославскому «Шиннику».