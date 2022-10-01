Артета оценил игру «Арсенала» в победном дерби с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (3:1).



«Гол Парти? Мы ждали этого момента. После того, через что он прошёл, я очень рад за него.



С нашем стилем игры мы можем атаковать по-разному. «Тоттенхэму» многого не нужно, всегда есть ощущение, что они могут создать момент. Это нужно принять. Но мы об этом не думали. «Арсенал» играл свободно, смело и отважно, мы требуем этого от игроков. Это даёт нам вдохновение и уверенность в том, что мы можем играть на таком уровне.



Габи Жезус? У него есть менталитет победителя, то, как он тренируется каждый день, придаёт команде уверенности. Он вывел нас на новый уровень», – приводит слова Артеты BBC.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании: