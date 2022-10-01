«КАМАЗ» уверенно обыграл «Родину» и вышел на третье место в Первой лиге

Сегодня, 1 октября, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах проходил матч 12-го тура Мелбет Первой лиги между местным «КАМАЗом» и московской «Родиной». Финальный свисток арбитра Андрея Фисенко зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 31-й минуте был открыт благодаря точному удару полузащитника Даниила Шамкина. На 53-й «КАМАЗ» получил право на 11-й метровый, который реализовал Александр Гаглоев.



«КАМАЗ» набрал 22 очка и поднялся на третью строчку в Мелбет Первой лиге. В следующем туре команда встретится с астраханским «Волгарём» на выезде. «Родина» с восемью очками идёт на 16-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре московский клуб сыграет с красноярским «Енисеем» дома.