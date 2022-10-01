Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал работу арбитров в дерби с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после проигранного матча с «Арсеналом» (1:3) в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги высказался о работе арбитров, которые приняли решение по ходу встречи удалить защитника «шпор» Эмерсона Рояла.

«Мне не нравится критиковать решение судьи. Я не хочу комментировать. Есть видеоповторы, и я думаю, что каждый может понять, какое решение является лучшим, но я не хочу его комментировать. Однако красная карточка повлияла на игру. Было очень тяжело, это полностью изменило нашу тактику.

В Англии очень сложно оценивать работу арбитров, потому что у каждого из них разная линия поведения. Иногда вы сталкиваетесь с ситуациями, в которых может быть показана красная карточка вместо жёлтой. Им нужно много работать над этим. В Италии, например, все судьи собираются вместе по четвергам, чтобы посмотреть повторы и попытаться в будущем улучшить правильность своих решений. Я не знаю, происходит ли это здесь», — цитирует Конте Football Italia.

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