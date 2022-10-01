«Ювентус» намерен бесплатно подписать защитника «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало, чей контракт с английским клубом истекает в конце нынешнего сезона, может вернуться в Италию. «Ювентус» заинтересован в подписании португальского футболиста, если он станет свободным агентом. Об этом сообщает Calciomercato.com.
23-летний Дало выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. С октября 2020-го по июнь 2021-го португалец играл на правах аренды за «Милан».
В нынешнем сезоне Дало в восьми матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лиги Европы отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Диогу выражает ряд европейских клубов.
Гол россиянина Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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