Дубль Фёдора Чалова помог ЦСКА обыграть «Химки» в РПЛ

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Арена Химки» проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встречались «Химки» и ЦСКА. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра завершилась победой гостевой команды со счётом 2:1.



Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: Кучаев тонкой передачей вывел Чалова один на один с Лантратовым — Фёдор пустил мяч мимо Лантратова, а Идову в отчаянном прыжке не смог спасти свою команду и только лишь сумел стать последним, кто коснулся мяча до того, как он пересёк линию ворот. На 37-й минуте ошибку допустил Чёрный. На ровном месте Артур допустил потерю, в результате которой Кучаев выскочил один на один с Лантратовым — с ударом Константина голкипер «Химок» справился, но Чалову на добивании оставалось просто всадить мяч уже в пустые ворота.

На 88-й минуте Гулиев изящно набросил мяч на зависшего в воздухе Магомедова — и Бутта по идеальной траектории головой закинул игровой снаряд точно в девятку!

ЦСКА набрал 23 очка и промежуточно вышел на вторую строчку турнирной таблицы. «Химки» (8) — 13-е.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты: Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный судья: Алексей Лапатухин.