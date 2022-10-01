Дубль Фёдора Чалова помог ЦСКА обыграть «Химки» в РПЛ

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Арена Химки» проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встречались «Химки» и ЦСКА. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра завершилась победой гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: Кучаев тонкой передачей вывел Чалова один на один с Лантратовым — Фёдор пустил мяч мимо Лантратова, а Идову в отчаянном прыжке не смог спасти свою команду и только лишь сумел стать последним, кто коснулся мяча до того, как он пересёк линию ворот. На 37-й минуте ошибку допустил Чёрный. На ровном месте Артур допустил потерю, в результате которой Кучаев выскочил один на один с Лантратовым — с ударом Константина голкипер «Химок» справился, но Чалову на добивании оставалось просто всадить мяч уже в пустые ворота.
На 88-й минуте Гулиев изящно набросил мяч на зависшего в воздухе Магомедова — и Бутта по идеальной траектории головой закинул игровой снаряд точно в девятку!
ЦСКА набрал 23 очка и промежуточно вышел на вторую строчку турнирной таблицы. «Химки» (8) — 13-е.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты: Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный судья: Алексей Лапатухин.
- 1 октября 2022
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