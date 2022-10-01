Футболисты «Реала», которые сыграют на ЧМ-2022, могут получить отдых до середины января

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игроках клуба, которые сыграют на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Мы не знаем, что произойдёт на чемпионате мира. Думаем, как управлять составом после турнира. Может быть, до середины января мы не будем выпускать игроков, приехавших с чемпионата мира, а будем выпускать только тех, кто останется в расположении клуба.



Мы также должны учитывать, что некоторые футболисты, которые поедут на чемпионат мира, не будут играть. Мы должны понимать это. Возможно, мы дадим им что-то вроде предсезонки», — приводит слова Анчелотти Marca.



Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в Катаре и пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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