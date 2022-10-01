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Дортмундская «Боруссия» потерпела третье поражение в сезоне, уступив в гостях «Кёльну»

Дортмундская «Боруссия» потерпела третье поражение в сезоне, уступив в гостях «Кёльну»
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Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» со счётом 3:2. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги».

В составе победителей голы забили Флориан Кайнц, Штеффен Тиггес и Деян Любичич, у дортмундцев отличились Юлиан Брандт, а также в свои ворота мяч отправил Бенно Шмиц.

«Боруссия» потерпела третье поражение в сезоне, после восьми матчей клуб занимает четвёртое место, набрав 15 очков. «Кёльн» — на седьмом месте с 13 баллами.

Германия - Бундеслига. 8-й тур
01 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Брандт – 31'   1:1 Кайнц – 53'   2:1 Тиггес – 56'   3:1 Любичич – 71'   3:2 Шмиц – 78' (автогол)

«РБ Лейпциг» на домашнем поле разгромил «Бохум» со счётом 4:0. В составе «быков» отличились Тимо Вернер и Кристофер Нкунку (оба — дубль).

Германия - Бундеслига. 8-й тур
01 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
4 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Вернер – 15'   2:0 Нкунку – 23' (пен)   3:0 Вернер – 53'   4:0 Нкунку – 85'

«Фрайбург» дома оказался сильнее «Майнца» — 2:1. У победителей голами отметились Михаэль Грегорич и Даниэль-Кофи Киере, у гостей — Аарон Кариколь.

Германия - Бундеслига. 8-й тур
01 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Грегорич – 3'   2:0 Киере – 37'   2:1 Кариколь – 52'

«Айнтрахт» одержал победу над лидером чемпионата — берлинским «Унионом» (2:0). В составе команды из Франкфурта отличились Марио Гётце и Йеспер Линдстрём.

Германия - Бундеслига. 8-й тур
01 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 0
Унион
Берлин
1:0 Гётце – 12'   2:0 Линдстрём – 42'
Удаления: Коло Муани – 68' / нет

«Вольфсбург» на домашнем поле в упорной борьбе сломил сопротивление «Штутгарта» (3:2). В составе «волков» отметились Омар Мармуш, Максимилиан Арнольд и Янник Герардт, у гостей отличились Серу Гирасси и Константинос Мавропанос.

Германия - Бундеслига. 8-й тур
01 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
3 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Гирасси – 22'   1:1 Мармуш – 23'   2:1 Арнольд – 38'   2:2 Мавропанос – 45+1'   3:2 Герардт – 90+1'
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