Дортмундская «Боруссия» потерпела третье поражение в сезоне, уступив в гостях «Кёльну»

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» со счётом 3:2. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги».
В составе победителей голы забили Флориан Кайнц, Штеффен Тиггес и Деян Любичич, у дортмундцев отличились Юлиан Брандт, а также в свои ворота мяч отправил Бенно Шмиц.
«Боруссия» потерпела третье поражение в сезоне, после восьми матчей клуб занимает четвёртое место, набрав 15 очков. «Кёльн» — на седьмом месте с 13 баллами.
«РБ Лейпциг» на домашнем поле разгромил «Бохум» со счётом 4:0. В составе «быков» отличились Тимо Вернер и Кристофер Нкунку (оба — дубль).
«Фрайбург» дома оказался сильнее «Майнца» — 2:1. У победителей голами отметились Михаэль Грегорич и Даниэль-Кофи Киере, у гостей — Аарон Кариколь.
«Айнтрахт» одержал победу над лидером чемпионата — берлинским «Унионом» (2:0). В составе команды из Франкфурта отличились Марио Гётце и Йеспер Линдстрём.
«Вольфсбург» на домашнем поле в упорной борьбе сломил сопротивление «Штутгарта» (3:2). В составе «волков» отметились Омар Мармуш, Максимилиан Арнольд и Янник Герардт, у гостей отличились Серу Гирасси и Константинос Мавропанос.
- 1 октября 2022
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