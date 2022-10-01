Дортмундская «Боруссия» потерпела третье поражение в сезоне, уступив в гостях «Кёльну»

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» со счётом 3:2. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги».



В составе победителей голы забили Флориан Кайнц, Штеффен Тиггес и Деян Любичич, у дортмундцев отличились Юлиан Брандт, а также в свои ворота мяч отправил Бенно Шмиц.



«Боруссия» потерпела третье поражение в сезоне, после восьми матчей клуб занимает четвёртое место, набрав 15 очков. «Кёльн» — на седьмом месте с 13 баллами.

«РБ Лейпциг» на домашнем поле разгромил «Бохум» со счётом 4:0. В составе «быков» отличились Тимо Вернер и Кристофер Нкунку (оба — дубль).

«Фрайбург» дома оказался сильнее «Майнца» — 2:1. У победителей голами отметились Михаэль Грегорич и Даниэль-Кофи Киере, у гостей — Аарон Кариколь.

«Айнтрахт» одержал победу над лидером чемпионата — берлинским «Унионом» (2:0). В составе команды из Франкфурта отличились Марио Гётце и Йеспер Линдстрём.

«Вольфсбург» на домашнем поле в упорной борьбе сломил сопротивление «Штутгарта» (3:2). В составе «волков» отметились Омар Мармуш, Максимилиан Арнольд и Янник Герардт, у гостей отличились Серу Гирасси и Константинос Мавропанос.