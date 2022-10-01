Спартак Гогниев: ЦСКА ничем не удивил «Химки». Просто были сильнее

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение в матче Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).



«Хорошая и интересная игра. Ошибки не позволили победить, игру ЦСКА мы разобрали, они нас ничем не удивили. Просто были сильнее. Моя команда мне понравилась. Психология подводит, парням тяжело выкарабкиваться, когда нет результата. Поблагодарил ребят, они большие молодцы», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после 11 проведённых встреч. ЦСКА — на второй строчке, в активе подопечных Владимира Федотова 23 балла за 11 игр. В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с «Уралом» (7 октября, 17:30 мск), ЦСКА примет московское «Динамо» (8 октября, 16:30 мск).