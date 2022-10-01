Гогниев объяснил, почему заменил вратаря Лантратова в перерыве матча с ЦСКА
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Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал причину, по которой в перерыве матча с ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ) заменил голкипера Илью Лантратова на Виталия Гудиева.
«Претензий к Лантратову нет, но надо начинать было играть ногами от вратаря, был план разыгрывать матч. Если научимся этому, будет лучше. Когда идёт простой выбив от вратаря, соперник там всё контролирует», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в матче «Химок» с ЦСКА победу одержали армейцы со счётом 2:1. Дублем во встрече отметился нападающий Фёдор Чалов. За подмосковную команду забил Бутта Магомедов после передачи Аяза Гулиева.
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