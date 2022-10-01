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Николо Дзаньоло заинтересован в подписании нового контракта с «Ромой»

Николо Дзаньоло заинтересован в подписании нового контракта с «Ромой»
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло готов поставить подпись под новым контрактом с итальянской командой. Новое соглашение с 23-летним футболистом будет рассчитано до 2027 года, текущий контракт истекает в 2024-м. Об этом сообщает Calciomercato.com. По сведениям источника, спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто связался с агентом игрока и убедил его оставить своего клиента в клубе.

Дзаньоло перешёл в «Рому» из «Интера» летом 2018 года за € 4,5 млн. В 115 матчах полузащитник отметился 22 голами и отметился 16 результативными передачами.

«Рома» в семи матчах итальянской Серии А набрала 13 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.

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