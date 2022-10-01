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«Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас» благодаря голу Галлахера в конце матча

«Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас» благодаря голу Галлахера в конце матча
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Сегодня, 1 октября, состоялась встреча 9-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Челси» играл с «Кристал Пэлас». Матч проходил на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

«Аристократы» пропустили уже в самом дебюте встречи – отличился нападающий Одсонн Эдуард после передачи Джордана Айю. На 34-йминуте арбитры на VAR посмотрели момент, где центральный защитник Тьяго Силва сыграл в мяч рукой, но решили не назначать красную карточку, оставив наказание в виде жёлтой. На 38-й минуте форвард Пьер-Эмерик Обамеянг забил свой первый гол в футболке синих – ассистировал ему Тьяго Силва. На 90-й минуте Конор Галлахер забил гол дальним ударом в девятку, чем принёс победу синим — 2:1.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
01 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
1:0 Эдуард – 7'   1:1 Обамеянг – 38'   1:2 Галлахер – 90'
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