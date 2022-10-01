Федотов оценил игру Набабкина и Щенникова в роли центральных защитников

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча с подмосковными «Химками» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал игру Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова на позиции центрального защитника.

«Щенников и Набабкин хорошо выглядят на позиции центральных защитников, их лучшие матчи ещё впереди», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после 11 проведённых встреч. ЦСКА — на второй строчке, в активе подопечных Владимира Федотова 23 балла за 11 игр. В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с «Уралом» (7 октября, 17:30 мск), ЦСКА примет московское «Динамо» (8 октября, 16:30 мск).