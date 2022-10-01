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Мирзов — о Гогниеве: приятно, что такой эмоциональный тренер у «Химок»

Мирзов — о Гогниеве: приятно, что такой эмоциональный тренер у «Химок»
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Футболист «Химок» Резиуан Мирзов после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) прокомментировал работу с главным тренером Спартаком Гогниевым, а также серию команды без побед.

«С Гогниевым и до этого был знаком. У человека есть своё видение. Приятно, что такой эмоциональный тренер у «Химок».

Нет побед? Да, сейчас тяжело, нет побед. Но, думаю, всё получится», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков после 11 проведённых встреч. В следующем туре подмосковный клуб сыграет в гостях с «Уралом». Матч состоится в пятницу, 7 октября, стартовый свисток — в 17:30 по московскому времени.

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