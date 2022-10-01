«Локомотив» — «Урал»: гости открыли счёт на седьмой минуте

Сегодня, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между местным клубом «Локомотив» и «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовый свисток арбитра Сергея Иванова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте точным ударом отметился нападающий «Урала» Алексей Каштанов.

«Урал» в онлайн турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идёт на 12-й позиции.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты: Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный судья: Антон Фролов (Москва).