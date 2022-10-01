Александр Долгов: кто сильнее — ЦСКА или «Зенит»? «Химки»

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов после матча с ЦСКА высказался о том, кто является сильнее в Российской Премьер-Лиге — ЦСКА или «Зенит», а также прокомментировал причины поражения от армейцев.

«Кто сильнее — ЦСКА или «Зенит»? «Химки». Сегодня так не показалось? Просто нам забили два момента после наших ошибок», — передаёт слова Долгова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после 11 проведённых встреч. ЦСКА — на второй строчке, в активе подопечных Владимира Федотова 23 балла за 11 игр. В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с «Уралом» (7 октября, 17:30 мск), ЦСКА примет московское «Динамо» (8 октября, 16:30 мск).