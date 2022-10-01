Гогниев и Федотов проявляли эмоции, Гаич ложился под стенку. Фото победы ЦСКА

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Арена Химки» проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и ЦСКА. Игра завершилась победой гостевой команды со счётом 2:1. Дублем в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов.



Лучшие кадры с матча «Химки» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение в матче Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).



«Хорошая и интересная игра. Ошибки не позволили победить, игру ЦСКА мы разобрали, они нас ничем не удивили. Просто были сильнее. Моя команда мне понравилась. Психология подводит, парням тяжело выкарабкиваться, когда нет результата. Поблагодарил ребят, они большие молодцы», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.