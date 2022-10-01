Федотов: у Гаича ломота и высокая температура, поэтому попросил замену

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал замену сербского полузащитника Милана Гаича в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1).



«Гаичу стало некомфортно, высокая температура, ломота в теле. Поэтому попросил замену», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



26-летний серб покинул поле на 61-й минуте, вместо него вышел Никита Ермаков. На счету Гаича 11 матчей в сезоне РПЛ, он отдал одну голевую передачу.



ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 балла за 11 проведённых встреч. В следующем туре ЦСКА примет московское «Динамо». Игра состоится в субботу, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.