Чалов: у меня чуть первый гол не отобрали с «Химками»? Спасибо большое, что засчитали

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов после победы над подмосковными «Химками» со счётом 2:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал решение приписать авторство первого гола армейцев ему.
«У меня чуть первый гол не отобрали? В итоге засчитали? Спасибо большое, что засчитали. Спор с Геничем? Хочу забивать в каждой игре, а о споре мне напоминают уже после игры», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после 11 проведённых встреч. ЦСКА — на второй строчке, в активе подопечных Владимира Федотова 23 балла за 11 игр. В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с «Уралом» (7 октября, 17:30 мск), ЦСКА примет московское «Динамо» (8 октября, 16:30 мск).
- 1 октября 2022
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