«Ньюкасл» разгромил «Фулхэм», а «Эвертон» добыл вторую победу подряд

Сегодня, 1 октября, состоялись матчи 9-го тура английской Премьер-лиги, в которых «Ньюкасл Юнайтед» гостил у «Фулхэма» в Лондоне, «Борнмут» играл с «Брентфордом», а «Саутгемптон» принимал ливерпульский «Эвертон».
«Фулхэм» неудачно начал встречу с самых первых минут, когда на восьмой минуте Натаниэл Чалоба получил прямую красную карточку. На 11-й минуте нападающий «сорок» Каллум Уилсон открыл счёт во встрече, ассистировал ему Джозеф Уиллок. На 33-й минуте Мигель Альмирон укрепил преимущество гостей. На 43-й минуте Шон Лонгстафф довёл счёт до разгромного. На 57-й минуте Альмирон оформил дубль. На 81-й минуте Бобби Рид забил гол за «Фулхэм», но это на спасло команду от разгромного поражения — 1:4.
В своём матче «Эвертон» пропустил первым, когда на 49-й минуте игрок «святых» Джо Арибо открыл счёт во встрече. Через три минуты Конор Коуди сравнял счёт во встрече, а на 54-й минуте Дуайт Макнил вывел «ирисок» вперёд. Финальный свисток сигнализировал о победе «Эвертона» со счётом 2:1.
«Борнмут» и «Брентфорд» отметиться голами в своей встрече не смогли.
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