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«Ньюкасл» разгромил «Фулхэм», а «Эвертон» добыл вторую победу подряд

«Ньюкасл» разгромил «Фулхэм», а «Эвертон» добыл вторую победу подряд
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Сегодня, 1 октября, состоялись матчи 9-го тура английской Премьер-лиги, в которых «Ньюкасл Юнайтед» гостил у «Фулхэма» в Лондоне, «Борнмут» играл с «Брентфордом», а «Саутгемптон» принимал ливерпульский «Эвертон».

«Фулхэм» неудачно начал встречу с самых первых минут, когда на восьмой минуте Натаниэл Чалоба получил прямую красную карточку. На 11-й минуте нападающий «сорок» Каллум Уилсон открыл счёт во встрече, ассистировал ему Джозеф Уиллок. На 33-й минуте Мигель Альмирон укрепил преимущество гостей. На 43-й минуте Шон Лонгстафф довёл счёт до разгромного. На 57-й минуте Альмирон оформил дубль. На 81-й минуте Бобби Рид забил гол за «Фулхэм», но это на спасло команду от разгромного поражения — 1:4.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
01 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Уилсон – 11'   0:2 Альмирон – 33'   0:3 Лонгстафф – 43'   0:4 Альмирон – 57'   1:4 Рид – 88'
Удаления: Чалоба – 8' / нет

В своём матче «Эвертон» пропустил первым, когда на 49-й минуте игрок «святых» Джо Арибо открыл счёт во встрече. Через три минуты Конор Коуди сравнял счёт во встрече, а на 54-й минуте Дуайт Макнил вывел «ирисок» вперёд. Финальный свисток сигнализировал о победе «Эвертона» со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
01 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 2
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Арибо – 49'   1:1 Коуди – 52'   1:2 Макнил – 54'

«Борнмут» и «Брентфорд» отметиться голами в своей встрече не смогли.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
01 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 0
Брентфорд
Лондон
Комментарии
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