Арбитр Федотов: никакого удаления игрока «Локо» не было, это просто бред!

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Локомотива» Максима Ненахова в матче Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:1, первый тайм).
«Что сделал Жабченко, который работал на VAR, понять невозможно. У человека просто диагноз – это не судья. По всем критериям и материалам, которые выкладывает РФС, это жёлтая карточка. Никакого удаления игрока «Локомотива» там не было, это просто бред! Смотрите, во-первых, нога у игрока «Урала» на весу, во-вторых, удар был через мяч в голень, в третьих – было намерение сыграть в мяч. Всё элементарно, это простейший момент. Откуда там красная? Если бы попал в колено – да, вопросов нет, но тут – просто бред.
И это проблема департамента, проблема Иванова, который де-факто им руководит. Чем судьи занимаются на сборах? Почему не разбирают такие моменты? Откуда такие идиотские ошибки? Вопросов становится только больше, а решения – только хуже», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 1 октября 2022
-
19:48
-
19:43
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:32
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:18
-
19:13
-
19:13
-
19:13
-
19:10
-
19:10
-
19:03
-
19:02
-
19:01
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:47
-
18:43
-
18:33
-
18:24
-
18:23
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:06