Арбитр Федотов: никакого удаления игрока «Локо» не было, это просто бред!

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Локомотива» Максима Ненахова в матче Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:1, первый тайм).



«Что сделал Жабченко, который работал на VAR, понять невозможно. У человека просто диагноз – это не судья. По всем критериям и материалам, которые выкладывает РФС, это жёлтая карточка. Никакого удаления игрока «Локомотива» там не было, это просто бред! Смотрите, во-первых, нога у игрока «Урала» на весу, во-вторых, удар был через мяч в голень, в третьих – было намерение сыграть в мяч. Всё элементарно, это простейший момент. Откуда там красная? Если бы попал в колено – да, вопросов нет, но тут – просто бред.



И это проблема департамента, проблема Иванова, который де-факто им руководит. Чем судьи занимаются на сборах? Почему не разбирают такие моменты? Откуда такие идиотские ошибки? Вопросов становится только больше, а решения – только хуже», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.