Фёдор Чалов: хотел сыграть за сборную России. Карпин не объяснил, почему я не вышел
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов после матча с «Химками» в рамках Российской Премьер-Лиги высказался о том, что во время паузы на матчи сборных ему не удалось выйти в составе национальный команды в игре с Киргизией.
«Сильно ли расстроился, что не сыграл за сборную России? Конечно, хотел сыграть. Но тут вопросы к Валерио Георгиевичу — почему не вышел. Не объяснил, почему я не вышел», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, недавно сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии. Игра завершилась победой россиян со счётом 2:1. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
Карпин: предлагаете футболу закрыться? Закрывайтесь:
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