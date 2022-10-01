Фёдор Чалов: хотел сыграть за сборную России. Карпин не объяснил, почему я не вышел

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов после матча с «Химками» в рамках Российской Премьер-Лиги высказался о том, что во время паузы на матчи сборных ему не удалось выйти в составе национальный команды в игре с Киргизией.

«Сильно ли расстроился, что не сыграл за сборную России? Конечно, хотел сыграть. Но тут вопросы к Валерио Георгиевичу — почему не вышел. Не объяснил, почему я не вышел», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, недавно сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии. Игра завершилась победой россиян со счётом 2:1. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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