Нападающий «Химок» Долгов: игру с ЦСКА можно занести в актив — мы были лучше

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов подвёл итоги матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).
«Нам забили два момента с наших ошибок. Первый — это ввод аута, не знаю, может, какая-то потеря концентрации, а второй момент — поскользнулся защитник, и всё. По игре, мне кажется, мы сегодня были лучше ЦСКА.
Был ли пенальти? Вроде было там касание, как я понял. Но я не видел самого момента.
У Гогниева обычные требования. Просто у нас за месяц сменились три тренера, у всех троих были разные требования. Команда перестраивается, думаю, сейчас мы уже лучше понимаем требования Спартака Артуровича. Мне кажется, сегодняшнюю игру можно занести в актив в плане организации. Результат, понятно, отрицательный, но играли неплохо», — передаёт слова Долгова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 1 октября 2022
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