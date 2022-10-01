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«Кубань» разгромила «Краснодар-2» в матче Первой лиги

«Кубань» разгромила «Краснодар-2» в матче Первой лиги
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Сегодня, 1 октября, на стадионе «Кубань» в Краснодаре проходило местное дерби в рамках 12-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались «Кубань» и «Краснодар-2». Финальный свисток Сергея Цыганка зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: отличился родившийся в Италии российский футболист Андреа Чуканов. В начале второго тайма «Кубань» увеличила преимущество: точным ударом отметился Сослан Таказов. В дополнительное к матчу время дважды отличился Нури Абдоков, забивший второй мяч с пенальти.

«Кубань» набрала 14 очков и поднялась на 12-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном». «Краснодар-2» (11) — 14-й. В следующем туре команда сыграет с ульяновской «Волгой».

Россия - Мелбет Первая лига. 12-й тур
01 октября 2022, суббота. 18:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
4 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Чуканов – 10'   2:0 Таказов – 51'   3:0 Абдоков – 90'   4:0 Абдоков – 90' (пен)
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