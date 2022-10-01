Фабрегас — о защитнике Салиба: он может выступать за «Арсенал» ещё 15-20 лет

Бывший испанский полузащитник Сеск Фабрегас оценил выступление 21-летнего защитника «Арсенала» Вильяма Салиба после победы в дерби над «Тоттенхэмом» (3:1).

«Это было фантастическое выступление. Я хотел бы упомянуть особенного игрока, который был действительно хорош в такой уверенной победе [над «Тоттенхэмом»] — это Вильям Салиба.

Этот парень был в аренде во Франции, и я очень внимательно следил за ним. Именно тогда, три года назад, бывший скаут «Арсенала» обратился ко мне, когда мы играли с «Сент-Этьеном» в кубковом матче. Я был вне состава, поэтому сидел на трибуне, и он сказал мне: «Взгляни на этого мальчика, я хочу подписать его». Ему было 18-19 лет, и он был лучшим игроком на поле, что показывает потенциал этого парня. Он выглядит таким живучим, что может быть центральным защитником «Арсенала» в течение последующих 15-20 лет», — сказал Фабрегас BT Sport.

Напомним, Салиба провёл за «Арсенал» в этом сезоне английской Премьер-лиги восемь встреч и ни разу не был заменён.

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