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«Акрон» одержал минимальную победу над «Нефтехимиком» в Первой лиге

«Акрон» одержал минимальную победу над «Нефтехимиком» в Первой лиге
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Сегодня, 1 октября, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске состоялся матч 12-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Нефтехимик» и тольяттинский «Акрон». Финальный свисток Юнуса Кошко зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте записал на свой счёт полузащитник гостевой команды Максим Палиенко.

«Акрон» набрал 11 очков и поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре тольяттинцы встретятся с «Кубанью», а до этого сыграют в Фонбет Кубке России с «Владимиром» в гостях.

«Нефтехимик» с 15 очками остаётся на 10-й позиции. В следующем туре нижнекамская команда встретится в гостях с калининградской «Балтикой», а до этого сыграет в Кубке России с «Невинномысском».

Россия - Мелбет Первая лига. 12-й тур
01 октября 2022, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Палиенко – 81'
Комментарии
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