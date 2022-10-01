«Акрон» одержал минимальную победу над «Нефтехимиком» в Первой лиге
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Сегодня, 1 октября, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске состоялся матч 12-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Нефтехимик» и тольяттинский «Акрон». Финальный свисток Юнуса Кошко зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.
Единственный гол на 81-й минуте записал на свой счёт полузащитник гостевой команды Максим Палиенко.
«Акрон» набрал 11 очков и поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре тольяттинцы встретятся с «Кубанью», а до этого сыграют в Фонбет Кубке России с «Владимиром» в гостях.
«Нефтехимик» с 15 очками остаётся на 10-й позиции. В следующем туре нижнекамская команда встретится в гостях с калининградской «Балтикой», а до этого сыграет в Кубке России с «Невинномысском».
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