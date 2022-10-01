Форвард «Химок» Долгов рассказал, как сказывается на команде длительная серия без побед
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Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов после матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) прокомментировал серию команды без побед.
«Давит, что не получается выиграть — девять или 10 матчей без побед и ничьих. Даже если взять отдельные матчи, где показываем хорошую игру, мы всё равно проигрываем. К матчу с «Уралом» будем подходить в максимальной готовности, чтобы забрать три очка», — передаёт слова Долгова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков после 11 проведённых встреч. В следующем туре подмосковный клуб сыграет в гостях с «Уралом». Матч состоится в пятницу, 7 октября, стартовый свисток — в 17:30 по московскому времени.
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