Поттер — о 2:1 с «Кристал Пэлас»: мы в восторге от результата. У «Челси» есть характер

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче английской Премьер-лиги.



«Мы в восторге от результата. На этом стадионе [«Селхерст Парк»] трудно побеждать. Думаю, мы хорошо начали игру, но пропустили уже при первом же моменте в нашей штрафной. Но стоит отдать парням должное: они сумели оправиться, не опустили руки. И здорово, что удалось сравнять счёт и вернуться в игру.



В некоторых моментах нам оставалось только терпеть, поскольку соперник силён, у него хорошие игроки. Проигрывать, но всё же набрать три очка в гостях – это замечательно. У нашей команды есть характер, это уж точно. Игроки проявили командный дух», – приводит слова Поттера BBC.