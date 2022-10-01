Поттер — о 2:1 с «Кристал Пэлас»: мы в восторге от результата. У «Челси» есть характер
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Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче английской Премьер-лиги.
«Мы в восторге от результата. На этом стадионе [«Селхерст Парк»] трудно побеждать. Думаю, мы хорошо начали игру, но пропустили уже при первом же моменте в нашей штрафной. Но стоит отдать парням должное: они сумели оправиться, не опустили руки. И здорово, что удалось сравнять счёт и вернуться в игру.
В некоторых моментах нам оставалось только терпеть, поскольку соперник силён, у него хорошие игроки. Проигрывать, но всё же набрать три очка в гостях – это замечательно. У нашей команды есть характер, это уж точно. Игроки проявили командный дух», – приводит слова Поттера BBC.
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