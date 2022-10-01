«Будё-Глимт» с Хайкиным на воротах разгромил «Лиллестрём» в чемпионате Норвегии
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Сегодня, 1 октября, состоялся матч 24-го тура Высшей лиги Норвегии, в котором «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, гостил у «Лиллестрёма». Встреча началась в 19:00 мск.
Гости вышли вперёд на 28-й минуте, когда футболист «Будё-Глимт» Ульрик Салтнес сумел реализовать голевой момент. Через 10 минут полузащитник Юлдрен Ибрахимай сумел сравнять счёт. На 52-й минуте «Будё-Глимт» снова вышел вперёд благодаря голу нападающего Рунара Эспейора. На 83-й минуте хавбек Уго Ветлесен укрепил преимущество гостей, а на 90-й полузащитник Амаль Пеллегрино установил итоговый счёт встречи — 4:1 в пользу «Будё-Глимт». Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут встречи, в течение которых отметился двумя сейвами.
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