«Будё-Глимт» с Хайкиным на воротах разгромил «Лиллестрём» в чемпионате Норвегии

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 24-го тура Высшей лиги Норвегии, в котором «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, гостил у «Лиллестрёма». Встреча началась в 19:00 мск.

Гости вышли вперёд на 28-й минуте, когда футболист «Будё-Глимт» Ульрик Салтнес сумел реализовать голевой момент. Через 10 минут полузащитник Юлдрен Ибрахимай сумел сравнять счёт. На 52-й минуте «Будё-Глимт» снова вышел вперёд благодаря голу нападающего Рунара Эспейора. На 83-й минуте хавбек Уго Ветлесен укрепил преимущество гостей, а на 90-й полузащитник Амаль Пеллегрино установил итоговый счёт встречи — 4:1 в пользу «Будё-Глимт». Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут встречи, в течение которых отметился двумя сейвами.