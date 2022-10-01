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Первый гол Фёдора Чалова в ворота «Химок» переписан на автогол Брайна Идову

Первый гол Фёдора Чалова в ворота «Химок» переписан на автогол Брайна Идову
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в социальных сетях объявила, что первый гол нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матче 11-го тура с «Химками» (2:0) был переписан на автогол Брайна Идову.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«В соответствии с официальным протоколом матча, первый гол ЦСКА записан как автогол Брайна Идову», — сказано в заявлении организации.

Московский ЦСКА набрал 23 очка и промежуточно вышел на вторую строчку турнирной таблицы. «Химки» (8) — 13-е.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты: Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный судья: Алексей Лапатухин.

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