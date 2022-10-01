«Локомотив» проиграл «Уралу» 2:4 в РПЛ, уступая 0:4 к 90+2-й минуте матча

Сегодня, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между местным клубом «Локомотив» и «Уралом» из Екатеринбурга. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На седьмой минуте точным ударом отметился нападающий «Урала» Алексей Каштанов. На 12-й минуте Иванов показал прямую красную карточку защитнику «Локомотива» Максиму Ненахову после просмотра VAR. На 40-й минуте Александр Юшин увеличил преимущество гостей. На 60-й минуте точным ударом отметился Лазар Ранджелович. Cпустя несколько минут Мишкич забил четвёртый мяч команды. В концовке встречи у «Урала» был удалён Фаниль Сунгатулин. После этого за «Локомотив» отличился Дмитрий Баринов и сразу же Иван Игнатьев.
«Урал» в турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идёт на 12-й позиции.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты: Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный судья: Антон Фролов (Москва).
- 1 октября 2022
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