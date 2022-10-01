Гол Криса Смоллинга принёс «Роме» победу над «Интером»

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором миланский «Интер» принимал «Рому» из Рима. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.

Первыми отличились хозяева благодаря голу Эдина Джека на 12-й минуте встречи, но после просмотра момента взятия ворот системой VAR забитый мяч отменили. Однако на 30-й минуте Федерико Димарко сумел вывести миланцев вперёд после передачи Николо Бареллы. Надолго преимущество не сохранилось, и уже через девять минут Пауло Дибала сравнял счёт в матче, ассистировал ему Леонардо Спинаццола. На 75-й минуте Крис Смоллинг сумел реализовать свой голевой момент, пас на него отдал Лоренцо Пеллегрини. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Ромы» со счётом 2:1.