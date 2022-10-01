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«Алания» обыграла «Шинник» и вернулась на первую строчку Первой лиги

«Алания» обыграла «Шинник» и вернулась на первую строчку Первой лиги
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Сегодня, 1 октября, проходил матч 12-го тура Мелбет Первой лиги. На стадионе имени Султана Билимханова в Грозном встречались владикавказская «Алания» и ярославский «Шинник». Финальный свисток Евгения Буланова зафиксировал победу номинальной домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче на 7-й минуте открыл полузащитник «Алании» Артур Галоян. Спустя 13 минут Андрей Батютин сравнял счёт, но на перерыв с преимуществом ушли хозяева: отличился Максим Петров. Финальную точку в матче точным ударом поставил Ислам Машуков.

«Алания» набрала 25 очков и вернулась на первую строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре команда из Владикавказа встретится с тульским «Арсеналом». «Шинник» с 15-ю очками идёт на 11-й позиции. В следующем туре команда Вадима Евсеева сыграет с «Велесом».

Россия - Мелбет Первая лига. 12-й тур
01 октября 2022, суббота. 19:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
3 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Галоян – 7'   1:1 Батютин – 20'   2:1 Петров – 36'   3:1 Машуков – 57'
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