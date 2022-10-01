«Алания» обыграла «Шинник» и вернулась на первую строчку Первой лиги

Сегодня, 1 октября, проходил матч 12-го тура Мелбет Первой лиги. На стадионе имени Султана Билимханова в Грозном встречались владикавказская «Алания» и ярославский «Шинник». Финальный свисток Евгения Буланова зафиксировал победу номинальной домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче на 7-й минуте открыл полузащитник «Алании» Артур Галоян. Спустя 13 минут Андрей Батютин сравнял счёт, но на перерыв с преимуществом ушли хозяева: отличился Максим Петров. Финальную точку в матче точным ударом поставил Ислам Машуков.

«Алания» набрала 25 очков и вернулась на первую строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре команда из Владикавказа встретится с тульским «Арсеналом». «Шинник» с 15-ю очками идёт на 11-й позиции. В следующем туре команда Вадима Евсеева сыграет с «Велесом».