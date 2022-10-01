«Локомотив» потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ

Сегодня, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между местным клубом «Локомотив» и «Уралом» из Екатеринбурга. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра закончилась победой гостевой команды со счётом 4:2. Для железнодорожников это четвёртое поражение подряд в чемпионате России. Ранее команда Йозефа Циннбауэра проиграла «Спартаку» (0:1), «Факелу» (0:2) и «Ахмату» (1:2).

Напомним, как развивались события в матче «Локомотив» — «Оренбург»:

На седьмой минуте точным ударом отметился нападающий «Урала» Алексей Каштанов. На 12-й минуте Иванов показал прямую красную карточку защитнику «Локомотива» Максиму Ненахову после просмотра VAR. На 40-й минуте Александр Юшин увеличил преимущество гостей. На 60-й минуте точным ударом отметился Лазар Ранджелович. Cпустя несколько минут Мишкич забил четвёртый мяч команды. В концовке встречи у «Урала» был удалён Фаниль Сунгатулин. После этого за «Локомотив» отличился Дмитрий Баринов и сразу же Иван Игнатьев.