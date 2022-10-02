Циннбауэр хватался за голову, Иванов поздравлял «Урал» с победой. Фото из Черкизово

Сегодня, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уралом» из Екатеринбурга. Игра закончилась победой гостевой команды со счётом 4:2.



Для железнодорожников это четвёртое поражение подряд в чемпионате России. Ранее команда Йозефа Циннбауэра проиграла «Спартаку» (0:1), «Факелу» (0:2) и «Ахмату» (1:2).

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал гостевую победу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (4:2).



«Хочется поздравить команду, которая хорошо работает. Считаю, что обыграли «Локомотив» по делу. Да, может быть, где-то сыграло удаление, но мы и до него играли хорошо. Мы правильно играли, растягивали их. Иногда терялись перед воротами «Локомотива», потому что было много времени на принятие решения. В концовке, может быть, была ложка дёгтя, мы неправильно сыграли на флангах.



Почему мы теряем концентрацию в конце матча? Мы делали замены, давали шанс другим игрокам. После того как у нас произошло удаление, перестали контролировать матч, перестали оказывать давление на флангах. Произошла такая ситуация, мы пропустили в конце с флангов, ребята могли сыграть лучше», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.