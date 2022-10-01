«Локомотив» — самая пропускающая команда РПЛ после «Оренбурга»

Сегодня, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между местным клубом «Локомотив» и «Уралом» из Екатеринбурга. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра закончилась победой гостевой команды со счётом 4:2.



«Локомотив» в 11 матчах чемпионата России пропустил 22 мяча. Больше в РПЛ за это время пропустил лишь «Оренбург» (27), который в одной из встреч чемпионата пропустил восемь от «Зенита». По 21 мячу пропустили «Химки», «Урал» и «Торпедо» (10 матчей), по 20 — «Факел» (10) и «Сочи».

Напомним, «Локомотив» потерпел четвёртое поражение подряд в рамках чемпионата России. Сейчас команда Йозефа Циннбауэра занимает в турнирной таблице 12-е место с девятью очками.