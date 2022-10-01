Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев: говорят, что я возглавлю сборную Армении? Говорят, что кур доят

Андрей Талалаев: говорят, что я возглавлю сборную Армении? Говорят, что кур доят
Комментарии

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о том, что он может занять должность на посту сборной Армении.

«Говорят, что я возглавлю сборную Армении? Говорят, что кур доят. Кто говорит — у того и спрашивайте», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В девяти матчах чемпионата России сезона-2022/2023 грозненский клуб под руководством Талалаева набрал 11 очков. Сейчас команда находится на девятом месте. В последнем матче клуб обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1. Следующий матч «Ахмат» проведёт с московским «Динамо». Встреча пройдёт 2 октября на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Новость по теме
Адиев рассказал, почему отказался возглавить «Ахмат» после отставки Талалаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022