Андрей Талалаев: говорят, что я возглавлю сборную Армении? Говорят, что кур доят
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Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о том, что он может занять должность на посту сборной Армении.
«Говорят, что я возглавлю сборную Армении? Говорят, что кур доят. Кто говорит — у того и спрашивайте», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В девяти матчах чемпионата России сезона-2022/2023 грозненский клуб под руководством Талалаева набрал 11 очков. Сейчас команда находится на девятом месте. В последнем матче клуб обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1. Следующий матч «Ахмат» проведёт с московским «Динамо». Встреча пройдёт 2 октября на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
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