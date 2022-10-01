Виктор Гончаренко объяснил, за счет чего «Урал» обыграл «Локомотив»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал гостевую победу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).



«Хочется поздравить команду, которая хорошо работает. Считаю, что обыграли «Локомотив» по делу. Да, может быть где-то сыграло удаление, но мы и до него играли хорошо. Мы правильно играли, растягивали их. Иногда терялись перед воротами «Локомотива», потому что было много времени на принятие решения. В концовке может быть была ложка дёгтя, но мы неправильно сыграли на флангах.



Почему мы теряем концентрацию в конце матча? Мы делали замены, давали шанс другим игрокам. После того, как у нас произошло удаление, перестали контролировать матч, перестали оказывать давление на флангах. Произошла такая ситуация, мы пропустили в конце с флангов, ребята могли сыграть лучше», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



«Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после 11 встреч. «Локомотив» — на 12-й строчке, заработав девять баллов.