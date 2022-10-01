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«Вест Хэм» уверенно переиграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

«Вест Хэм» уверенно переиграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
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Сегодня, 1 октября, состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск.

«Молотки» вышли вперёд на 29-й минуте встречи — своим первым голом в составе лондонской команды отметился итальянский нападающий Джанлука Скамакка. На 54-й минуте «Вест Хэм» укрепил своё преимущество благодаря голу английского нападающего Джаррода Боуэна. В оставшиеся минуты встречи команды голов друг другу не забили. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «молотков» со счётом 2:0.

После этой победы «Вест Хэм» поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы, набрав семь очков. «Вулверхэмптон» опустился на 18-е место и оказался в зоне вылета — у команды в активе лишь шесть очков.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
01 октября 2022, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Скамакка – 29'   2:0 Боуэн – 54'
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