«Вест Хэм» уверенно переиграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск.

«Молотки» вышли вперёд на 29-й минуте встречи — своим первым голом в составе лондонской команды отметился итальянский нападающий Джанлука Скамакка. На 54-й минуте «Вест Хэм» укрепил своё преимущество благодаря голу английского нападающего Джаррода Боуэна. В оставшиеся минуты встречи команды голов друг другу не забили. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «молотков» со счётом 2:0.

После этой победы «Вест Хэм» поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы, набрав семь очков. «Вулверхэмптон» опустился на 18-е место и оказался в зоне вылета — у команды в активе лишь шесть очков.