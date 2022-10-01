«Атлетико» уверенно переиграл «Севилью» в матче Ла Лиги
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Сегодня, 1 октября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги. Встречались местная «Севилья» и мадридский «Атлетико». Финальный свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеи зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
Счёт в матче на 29-й минуте открыл Маркос Льоренте, откликнувшийся на передачу Коке.
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На 57-й минуте Альваро Мората с паса Матеуса Куньи удвоил преимущество «Атлетико» и установил окончательный счёт в матче.
«Атлетико» набрал 13 очков в семи турах чемпионата Испании и занимает в турнирной таблице пятое место. «Севилья» (5) — 16-я.
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