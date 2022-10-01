«Вердер» разгромил мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче немецкой Бундеслиги

Бременский «Вердер» одержал разгромную победу в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги над мёнхенгладбахской «Боруссией» со счётом 5:1. Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион».



В составе «Вердера» голы забили Никлас Фуллкруг (дубль), Марвин Дукш, Митчелл-Элия Вайзер, а также в свои ворота мяч отправил Рами Бенсебаини. У «Боруссии» отличился Марку Тюрам.



«Вердер» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 12 очков после восьми проведённых встреч. «Боруссия» — на девятой строчке, также заработав 12 баллов. В следующем матче «Вердер» встретится в гостях с «Хоффенхаймом» (7 октября, 21:30 по московскому времени), «Боруссия» примет дома «Кёльн» (9 октября, 16:30 мск).