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«Вердер» разгромил мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче немецкой Бундеслиги

«Вердер» разгромил мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче немецкой Бундеслиги
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Бременский «Вердер» одержал разгромную победу в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги над мёнхенгладбахской «Боруссией» со счётом 5:1. Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион».

В составе «Вердера» голы забили Никлас Фуллкруг (дубль), Марвин Дукш, Митчелл-Элия Вайзер, а также в свои ворота мяч отправил Рами Бенсебаини. У «Боруссии» отличился Марку Тюрам.

«Вердер» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 12 очков после восьми проведённых встреч. «Боруссия» — на девятой строчке, также заработав 12 баллов. В следующем матче «Вердер» встретится в гостях с «Хоффенхаймом» (7 октября, 21:30 по московскому времени), «Боруссия» примет дома «Кёльн» (9 октября, 16:30 мск).

Германия - Бундеслига. 8-й тур
01 октября 2022, суббота. 19:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
5 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Фуллкруг – 5'   2:0 Дукш – 8'   3:0 Фуллкруг – 13'   4:0 Бенсебаини – 37' (автогол)   4:1 Тюрам – 63'   5:1 Вайзер – 73'
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