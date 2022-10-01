Мбаппе остался в запасе «ПСЖ» на матч чемпионата Франции с «Ниццей»

Стали известны составы «ПСЖ» и «Ниццы» на матч французской Лиги 1. Встреча состоится сегодня, 1 октября, на стадионе «Парк де Пренс», начало — в 22:00 по московскому времени.



Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе начнёт игру в запасе. Лионель Месси и Неймар выйдут в стартовом составе парижан.



«ПСЖ»:



Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Мукиэле, Бернат, Фабиан Руис, Витинья, Месси, Неймар, Экитике.



«Ницца»:



К. Шмейхель, Аталь, Данте Бонфин, Вити, Бар, Рэмси, Баркли, Лемина, Росарио, Диоп, Лаборде.



«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, заработав 22 балла после восьми проведённых встреч. «Ниица» располагается на 13-й строчке таблицы, имея в своём активе восемь баллов за восемь игр.