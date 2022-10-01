Мбаппе остался в запасе «ПСЖ» на матч чемпионата Франции с «Ниццей»
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Стали известны составы «ПСЖ» и «Ниццы» на матч французской Лиги 1. Встреча состоится сегодня, 1 октября, на стадионе «Парк де Пренс», начало — в 22:00 по московскому времени.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе начнёт игру в запасе. Лионель Месси и Неймар выйдут в стартовом составе парижан.
«ПСЖ»:
Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Мукиэле, Бернат, Фабиан Руис, Витинья, Месси, Неймар, Экитике.
«Ницца»:
К. Шмейхель, Аталь, Данте Бонфин, Вити, Бар, Рэмси, Баркли, Лемина, Росарио, Диоп, Лаборде.
«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, заработав 22 балла после восьми проведённых встреч. «Ниица» располагается на 13-й строчке таблицы, имея в своём активе восемь баллов за восемь игр.
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