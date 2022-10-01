ЖФК ЦСКА победил «Ростов» в матче заключительного этапа Суперлиги

В Москве на стадионе «Новые Химки» прошёл матч 3-го тура заключительного этапа женской футбольной Суперлиги между ЦСКА и «Ростовом».
Игра завершилась победой московской команды со счётом 3:0. Франциска Ордега открыла счёт на 29-й минуте встречи, через пять минут Невена Дамьянович удвоила преимущество армейцев. В концовке матча, на 84-й минуте, Ордега оформила дубль и установила финальный счёт матча.
ЦСКА заработал три очка и поднялся на второе место турнирной таблицы, обогнав «Локомотив», который вчера уступил «Зениту» 0:1 на «Сапсан Арене» в Москве. В активе команды Александра Григоряна 24 очка. У лидирующего «Зенита» — 32 очка.
В состав ЦСКА вернулась полузащитница Надежда Смирнова, которая восстановилась после травмы крестообразной связки колена. Она пропустила 8 месяцев.
В следующем туре заключительного этапа Суперлиги ЦСКА встретится с «Локомотивом», а «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом».
- 1 октября 2022
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