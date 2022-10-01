«Могли и восемь забить». Президент «Урала» Иванов — о победе над «Локомотивом»
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
«За счёт чего победили? За счёт игры. Играли здорово. Могли и восемь забить, но так получилось, что не забили. Расстроился ли, что в концовке пропустили два гола? Больше Илюха (Помазун. — Прим. «Чемпионата») расстроился. Главное, что взяли три очка, которые нам очень нужны были», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После проведённой встречи «Урал» в турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идёт на 12-й позиции. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко встретятся с «Химками», а железнодорожники сыграют с «Сочи».
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