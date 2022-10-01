Циннбауэр: я чувствую поддержку игроков «Локомотива» — они плотно стоят за меня
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Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (2:4) рассказал о собственной поддержке игроками клуба.
«Есть ли у руководства доверие доверие ко мне? Не могу отвечать за руководство. Я чувствую поддержку игроков — они плотно стоят за меня. Вы видели, как команда сыграла в конце? Показала, как может играть. После «Химок» мы расслабились, но я их предупреждал, что у «Урала» другая система игры», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Локомотив» в настоящий момент занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после 11 встреч. В следующем матче железнодорожники сыграют в гостях с «Сочи» (8 октября, 19:00 мск).
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