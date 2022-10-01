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Йозеф Циннбауэр: «Локомотив» не будет бороться за выживание в РПЛ

Йозеф Циннбауэр: «Локомотив» не будет бороться за выживание в РПЛ
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после поражения от «Урала» со счётом 2:4 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал перспективы московской команды бороться в нынешнем сезоне.

«Команда будет биться, чтобы подняться выше. «Локомотив» не будет бороться за выживание в РПЛ. Сегодня мы получили много информации, которую должны принять и передать футболистам. Нам есть над чем работать. Три дня назад была совсем другая игра», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После проведённой встречи «Урал» в турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идёт на 12-й позиции. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко встретятся с «Химками», а железнодорожники сыграют с «Сочи».

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