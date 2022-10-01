Илья Самошников ответил на ожидания болельщиков «Рубина»

Защитник «Рубина» Илья Самошников после поражения от тульского «Арсенала» (1:2) в 12-м туре Мелбет Первой лиги ответил на ожидания болельщиков.

«Болельщики ждали, что мы катком пройдёмся по соперникам в Первой лиге? Почему у меня должны быть какие-то ожидания? Мы живём сегодняшним днём, а не ждём, что через два года я получу «Золотой мяч». Поэтому я не буду говорить про ожидания. Все настраиваются на следующую игру. Мы же не можем говорить, что настраиваемся на Ульяновск, а дальше не настраиваемся», — приводит слова Самошникова пресс-служба казанской команды на официальном сайте.

«Рубин» после 12 матчей в Мелбет Первой лиге занимает в турнирной таблице шестое место с 19 очками. Команда проиграла два матча подряд.