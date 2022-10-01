Луис Суарес не исключил, что продолжит карьеру в МЛС

Нападающий уругвайского «Насьоналя» Луис Суарес по окончании чемпионата мира — 2022 может продолжить карьеру в США.

«МЛС — это один из вариантов, который я считаю наиболее вероятным, но я не думаю об этом прямо сейчас. Я думаю о «Насьонале» и получаю от этого удовольствие», — приводит слова Суареса Marca.

35-летний Суарес вернулся в родную команду летом 2022 года, подписав контракт до конца сезона. Президент уругвайского клуба уже сообщил, что футболист покинет команду по окончании этого срока. В нынешнем сезоне Суарес в 10 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал три результативные передачи.



Ранее сообщалось, что за нападающего «Насьоналя» поборются английские «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон», «Аякс» из Нидерландов, французские «Ницца» и «Марсель».

Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая. Видеоролик: